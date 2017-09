"Si le PSG est capable d'assumer tout ça et de payer, tant mieux pour Monaco qui récupère un beau chèque. Pour le PSG c'est une plus-value sur le plan sportif. L'équipe sera plus forte avec lui. Il a un talent énorme qu'il a montré en six mois à Monaco. Il a tout pour réussir au PSG", a-t-il confié au micro de la radio.