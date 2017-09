Barça : Xavi croit savoir pourquoi le Real s'en tire mieux

"À Barcelone, il est exigé de gagner et de bien jouer. Madrid gagne 3-2 après un match désastreux, mais c'est le meilleur et on parle de l'épopée, de l'esprit Juanito... Nous gagnons à la 90e minute et nous analysons toute la semaine pourquoi nous n'avons pas eu la possession, pourquoi nous n'avons eu que trois occasions, si nous n'avons pas attaqué les côtés, pourquoi la supériorité à l'intérieur et à l'extérieur. À Madrid, il n'y a pas de "pourquoi", il gagne et il n'y a pas de débats", a confié le milieu de terrain.Il ne sent pas non plus tous les fans derrière les Blaugranas, dans les mauvais moments : "La différence, c'est qu'à Madrid, quand les choses vont mal, tous les fans, comme les footballeurs le personnel technique et la presse sont unis. À Madrid, il n'y a pas d'opposition à la présidence depuis des années. Au Barca, il y en a une et le président ne peut rester que six ans. Le Barça n'est presque jamais uni. C'est le club le plus difficile pour triompher, pas seulement pour les joueurs", a-t-il ajouté.