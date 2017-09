"Ma première intention était clairement de rester à la Real, cela me faisait infiniment plaisir de jouer l' Europa League . Le club a voulu me transférer. (...) Quand je suis arrivé, j'avais un peu peur de voir dans quel vestiaire j'allais tomber. Il n'y a pas longtemps, je jouais avec eux sur la Playstation et aujourd'hui je suis avec eux, a raconté l'Espagnol. Après quelques jours, ses premiers doutes se sont effacés. C'est un vestiaire normal", a-t-il expliqué au média espagnol.Le latéral ne s'inquiète pas de son manque de temps de jeu : "Je savais que je n'allais pas jouer dès le début. Je suis en concurrence sur un poste avec un international français qui a beaucoup de bagage et que personnellement j'aime beaucoup, mais je suis tranquille car au long de l'année, il y aura des opportunités pour tout le monde", a-t-il notamment ajouté.