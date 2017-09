"L' UEFA va-t-elle enquiquiner le club parisien avec le fair-play financier ? A priori non. Au départ, le PSG avait une enveloppe de 200 millions pour recruter. Ils ont vendu pour environ 60 millions avec les départs de Blaise Matuidi Serge Aurier et Jean-Kévin Augustin (avant la fermeture du mercato hier soir, ndlr). Ils sont donc largement dans les clous pour Neymar. Et, si besoin, avec l'arrivée de Mbappé, ils ont encore le prochain mercato d'hiver pour finaliser la vente de certains indésirables toujours au club. Ça laisse du temps. Et puis, c'est sans compter sur l'explosion de certains contrats de sponsoring. À commencer par Nike, qui se retrouve avec deux de ses stars à Paris. Un contrat à près de 60 millions d'euros par saison, comme avec Chelsea , est plus qu'envisageable. C'est un pari pour Paris, c'est évident. Mais un pari pas si insensé. Et puis comme tout ça ne se joue pas avec notre pognon, prenons juste du plaisir à voir de tels joueurs en Ligue 1 ", a lancé le journaliste.