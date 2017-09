Mondial 2018 (Q) : l'Angleterre déroule, l'Allemagne sur le fil, la Pologne humiliée

Les Three Lions sont en tête du groupe F avec deux points d'avance sur la Slovaquie, venue à bout de la Slovénie (1-0). Succès de l'Ecosse en Lituanie (3-0).Dans le groupe E, la Pologne a pris une valise au Danemark (4-0). S'ils restent leaders, les partenaires de Robert Lewandowski n'ont plus que trois points d'avance sur le Monténégro, vainqueur au Kazakhstan (3-0), et le Danemark. La Roumanie domine l'Arménie (1-0).Enfin, dans le groupe C, l'Allemagne gagne en République Tchèque (2-1) avec des buts de Timo Werner et Mats Hummels . La Mannschaft conserve cinq unités de plus que l'Irlande du Nord, qui a battu San Marin (3-0). Enfin, la Norvège s'offre l'Azerbaïdjan (2-0).