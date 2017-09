France

Le quotidien L'Equipe revient ce samedi sur l'enquête ouverte par l'UEFA sur les comptes du PSG pour ses dépenses pharaoniques lors du mercato estival. Le journal sportif donne aussi des nouvelles des Bleus avant leur match contre le Luxembourg programmé dimanche dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde Le Daily Mail revient sur le transfert manqué de Ross Barkley , qui aurait pu rejoindre Chelsea dès cet été. L'opération a visiblement capoté au dernier moment en raison d'une prétendue blessure importante du milieu de terrain d'Everton. Le Sun revient de son côté sur le cas Alexis Sánchez, qui n'a pas pu rejoindre Manchester City dans la dernière ligne droite du marché des transferts.La Gazzetta dello Sport consacre sa "Une" à la rencontre Espagne-Italie mais nous offre également une petite révélation croustillante sur le mercato estival. Selon le quotidien, le FC Barcelone aurait tenté de recruter Lorenzo Insigne cette semaine avec une offre de 100 millions d'euros finalement refusée par le Napoli.Sans surprise, As et Marca titrent sur le match décisif opposant samedi soir à Madrid la Roja à la Squadra Azzurra dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. La presse catalane revient en revanche sur le mercato et les nombreuses cibles manquées par le FC Barcelone cet été.