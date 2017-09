Le patron des Canaris a expliqué que le milieu offensif prêté par l'OM à l'AS Saint-Etienne avait donné son accord pour venir. "Le coach le voulait. A 17 heures, lundi, il dit qu'il veut venir à Nantes. Et puis, ensuite, il change d'avis pour aller à Saint-Etienne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça", a confié le président Kita. "On aurait pu faire plus. J'aurais aimé avoir un élément voire deux de plus", a-t-il poursuivi.