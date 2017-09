Dans les colonnes du Progrès, Roland Romeyer a dézingué le natif de Saint-Denis et indiqué qu'il ne le regrettait pas : "Je suis dur en affaires mais quand on se met d'accord, c'est fini. On s'est fait chier toute la journée à discuter. On s'est mis d'accord avec Guingamp sur le transfert, les bonus. Tout ça pour rien. Il ne faut pas regretter ce joueur vu son comportement, poursuit Romeyer. Salibur dit être ambitieux et il refuse Geoffroy-Guichard. Son agent est un gars bien. Mais Salibur était en contact avec des conseillers, son père... Je ne comprends pas. On lui donnait beaucoup plus que ce qu'il a à Guingamp", a déclaré le président du directoire stéphanois.