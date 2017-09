"C'est un non-événement, il y aurait eu enquête de toute manière, et elle est juste médiatisée, c'est de la com'... De toute façon, pour moi, le fair-play financier de l' UEFA , c'est une vaste escroquerie ! Elle permet aux gros de garder leur suprématie. Il est là pour empêcher les nouveaux riches de venir au niveau des installés. En plus, les installés, ils ne se sont pas toujours enrichis de manière très claire, et ils donnent la leçon !", a déclaré le consultant de la radio.