PSG : et si les Parisiens faisaient exploser le Fair-play financier ?

"Après le fair-play financier de l' UEFA , il n'est pas très fair justement, il a figé les positions. On n'est pas complètement certain qu'il n'aille pas contre la liberté d'entreprendre chère à l'Europe. L'UEFA vous interdit d'investir dans votre club. Probablement que certains clubs tiennent une réponse juridique dans leur manche, une réponse nucléaire. Au sujet de la dérégulation des prix, elle est liée en premier lieu à ces droits TV en Premier League . Le 20e clubs anglais touche deux fois plus que le PSG ou Monaco !" a-t-il lancé.