"On est dans une position plus confortable, il n'y a aucun doute. Mais depuis lundi, personne n'avait la tête à l'envers. On se préparait par rapport à l'échéance. L'objectif était clair depuis le début. La pression, c'est autre chose. Ce sont les gens qui se lèvent à 6h00 pour aller travailler. Malgré l'importance du match de jeudi, il y avait de la tranquillité et de la sérénité. Aujourd'hui, le groupe n'est pas euphorique comme il n'était pas inquiet outre mesure avant", a-t-il expliqué.Il a conscience du relâchement qui peut survenir : "Le haut niveau, c'est confirmer sans cesse. On a eu peu de temps (pour nous préparer). Ce n'est pas le même adversaire (que jeudi). On s'était imposés chez eux, mais ils nous avaient créé des difficultés, et cette fois, pas forcément la même équipe. Je ne suis pas là pour faire peur, on respecte le Luxembourg. On est dans l'obligation de confirmer. Les trois points de demain sont aussi importants, avant les deux rendez-vous du mois d'octobre."