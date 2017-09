Mondial 2018 (Q) : la Côte d'Ivoire sans pitié pour le Gabon

Face à des Panthères privées de leur star Pierre-Emerick Aubameyang , les hommes de Marc Wilmots ont fait la différence en seconde période par Max-Alain Gradel (53e) et Seydou Doumbia (77e, 83e). Avec sept points, soit deux de plus que le Maroc, les Éléphants sont aux commandes du groupe C et donc en excellente position pour la Russie.