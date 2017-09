Mondial 2018 (Q) : l'Espagne gagne le choc contre l'Italie

Grâce à un doublé d' Isco (14e, 40e) et un but d' Alvaro Morata (77e), la Roja s'impose 3-0 et prend trois points d'avance sur la Squadra Azzurra. Victoire de l'Albanie contre le Liechtenstein (2-0) et succès de la Macédoine en Israël (1-0).Dans le groupe I, l' Ukraine domine la Turquie (2-0, doublé de Yarmolenko) et profite de l'arrêt de Croatie-Kosovo à cause de la pluie pour s'emparer de la première place. L'Islande loupe le coche en chutant en Finlande (1-0).Dans le groupe D, la Serbie réalise la belle opération en écrasant la Moldavie (3-0). Les Serbes ont deux points d'avance sur l'Irlande, incapable de battre la Géorgie (1-1). Le Pays de Galles garde ses chances en battant l'Autriche (1-0).