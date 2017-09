L'Italie a pris une valise, Dembélé ne veut pas être comparé à Neymar... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe évoque brièvement en première page la rencontre entre la France et le Luxembourg, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018 . "Les Bleus repartent à l'attaque" après la démonstration contre les Pays-Bas . Face à une faible sélection, l'occasion est belle de faire un pas de plus vers la Russie.On poursuit avec le Corriere dello Sport qui met en Une Giampiero Ventura, grise mine après la déroute subie par l'Italie en Espagne ( 3-0 ). Le sélectionneur a parlé d'un "manque de condition physique et technique." La qualification directe pour la Coupe du Monde s'est éloignée.Le journal catalan Sport a accordé une interview à Ousmane Dembélé, le nouveau joueur du FC Barcelone . Le milieu offensif français s'est dit "impressionné" par son nouvel environnement et refuse d'être le successeur de Neymar : "C'est une star et j'ai 20 ans."Pour conclure, le Daily Mirror a rapporté les propos d'Emmanuel Petit, l'ancien milieu d'Arsenal et de l'équipe de France, au sujet du début de saison des Gunners. Pour le champion du monde 1998, les joueurs d' Arsène Wenger se comportent comme "des bébés et des enfants."