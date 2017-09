Le PSG a frappé un grand coup en recrutant. En s'alignant sur la clause de départ de 222 millions d'euros réclamée par le FC Barcelone , le club de la capitale a permis à l'attaquant brésilien de devenir le joueur le plus cher de l'histoire. L'équipe parisienne occupe même les deux premières places du classement avec la venue du jeune avant-centre tricolore, arrivé de Monaco sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180 millions d'euros.En tête avant ce mercato estival,ne figure même plus sur le podium : le milieu de Manchester United est devancé par. En prenant en compte les bonus liés à son transfert au FC Barcelone , l'ancien Rennais a été cédé par le Borussia Dortmund contre 145 millions d'euros. Pour le reste, une seule autre entrée est à signaler dans le Top 10 avec. L'attaquant belge d'Everton a été acheté par Manchester United pour 85 millions d'euros.etsont toujours dans le classement.Neymar : FC Barcelone > PSG pour 222 millions d'eurosKylian Mbappé : AS Monaco > PSG pour 180 millions d'euros (prêt avec OA)Ousmane Dembélé : Borussia Dortmund > FC Barcelone pour 145 millions d'eurosPaul Pogba : Juventus Turin > Manchester United pour 120 millions d'eurosGareth Bale : Tottenham > Real Madrid pour 100 millions d'eurosCristiano Ronaldo : Manchester United > Real Madrid pour 94 millions d'eurosGonzalo Higuain : Naples > Juventus Turin pour 90 millions d'eurosNeymar : Santos > FC Barcelone pour 88,2 millions d'eurosRomelu Lukaku : Everton > Manchester United pour 85 millions d'eurosLuis Suarez : Liverpool > FC Barcelone pour 81 millions d'euros