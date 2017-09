Italie : Ventura ne cache pas la supériorité de l'Espagne

Le sélectionneur de la Nazionale a avoué que la Roja était actuellement trop forte pour ses joueurs. "Nous avons vu un match durant lequel il y a eu une différence énorme au niveau du physique et des qualités. Un résultat comme celui-ci nous fait considérer que nous devons reprendre certaines choses. Nous avons affronté une équipe très supérieure et il faut que j'analyse tout ça." Les coéquipiers de Marco Verratti ne sont plus maîtres de leur destin pour la qualification directe.