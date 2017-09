Espagne : Lopetegui pense qu'Isco a franchi un cap

Après la rencontre, le sélectionneur de la Roja Julen Lopetegui a rendu hommage au milieu du Real Madrid . "Il a réussi un match magnifique, comme le reste de ses partenaires. Il a débloqué le match avec ses buts et ses actions. Il joue et il enchaîne les matches, il vit des expériences importantes avec son club et cela lui permet de grandir footballistiquement. C'est une chose d'avoir des qualités, une autre d'être un grand footballeur. Isco a toujours eu des qualités et il est en train de devenir un grand footballeur."