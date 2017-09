Le manager des Gunners a longuement hésité avant de rempiler pour deux années supplémentaires. "Cela fait vingt ans que je suis à Arsenal. Quand on est depuis longtemps dans un club, on se demande si on peut continuer et l'amener plus haut (...) On a pas mal galéré la saison dernière", a expliqué le technicien du club londonien.