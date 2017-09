PSG : Mbappé a des rêves plein la tête

L'attaquant parisien s'est confié au micro de l'émission Téléfoot diffusée ce dimanche sur TF1 . "Les grands joueurs ont marqué l'histoire dans leur pays que ce soit en sélection ou dans leur club. Quitter la France au bout de six mois, cela aurait été la quitter comme un espoir qui a fait quelques mois au plus haut niveau (...) Ce que je veux, c'est vraiment marquer l'histoire de ma ville. Le PSG , c'était vraiment le projet qui me permettait de poursuivre ma progression tout en jouant", a lâché l'international français avant d'évoquer les ambitions XXL du PSG. "Dans un club comme ça, qui a l'ambition de devenir le meilleur club du monde, vous avez l'ambition de tout gagner. La Ligue des Champions fait partie de toutes ces compétitions donc on va les jouer pour tout remporter", a-t-il reconnu.