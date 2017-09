Médias : le documentaire sur Zidane en intégralité (vidéo)

"Zidane à coeur ouvert" #GenerationTelefoot #40AnsTelefoot

Le document exceptionnel à voir en intégralité 🙌https://t.co/LYS3sCMMVg — Téléfoot (@telefoot_TF1) 3 septembre 2017

L'ancien numéro 10 des Bleus a été très touché par le témoignage de son père. "Mon papa il me touche, il m'a toujours touché, c'est notre exemple dans la famille. Mes parents me touchent (...) Je me dis qu'ils ont bien fait leur travail, qu'ils nous ont bien éduqué, et ça, ça n'a pas de prix", a expliqué l'entraîneur du Real Madrid . Regardez plutôt.