PSG : Wenger voit du Pelé en Mbappé

Au micro de Téléfoot, l'entraîneur d' Arsenal n'a pas caché son admiration pour le nouvel attaquant du PSG . "Il peut être Pélé. Il n'a pas de limites. Il n'a que 18 ans et va encore prendre de la puissance. Il a un jeu équilibré pour un attaquant, il marque et fait marquer. C'est la marque des grands joueurs. A 18 ans, il a déjà la maîtrise nécessaire pour savoir quand il doit finir et quand il faut faire marquer les autres. Dans ses interviews, on ne se rend pas compte qu'il n'a que 18 ans. Ce qui intervient après c'est l'endurance dans la motivation. S'il a ça, il ira très, très loin", a lâché le manager des Gunners. Le principal intéressé devrait apprécier le compliment...