PSG : le message plein d'humour de Meunier à Emery

Il faut dire que la performance de l'international belge contre Gibraltar n'est pas passée inaperçue puisque le joueur du PSG a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives avec sa sélection. "Il sait que je peux jouer comme numéro neuf et qu'il peut m'y aligner s'il le veut (rire). Je pense qu'il a vu ma rencontre, ou au moins un large résumé. Mais bon, je ne vais pas commencer à me dire que je dois bien jouer pour gagner ma place au PSG. Sinon, ça n'ira pas", a-t-il déclaré. La Belgique se déplace ce dimanche (20h45) en Grèce avec la possibilité de valider son billet pour la Coupe du Monde en Russie.