Selon l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund , l'international tricolore ne pouvait pas être retenu éternellement tant son désir d'évoluer sous les couleurs du club blaugrana était immense. "Ousmane a toujours exprimé le désir d'aller à Barcelone, notamment lors de nos premières discussions. Il m'avait dit que Barcelone était son grand but et son rêve. Son comportement ? Je n'y étais pas et je ne sais pas comment et pourquoi il l'a fait. Mais nous devons faire attention, que cela ne devienne pas un problème moral", a expliqué l'ex-coach du club de la Ruhr.