"J'avais joué seulement six mois en pro à Rennes. Je voulais apprendre, jouer en Ligue des Champions , savoir ce qu'était cette compétition, jouer une bonne saison avec une bonne équipe, être dans la continuité. J'aurais beaucoup appris dans la formation, mais j'aurais ralenti ma progression (en signant au Barça en 2016)", a expliqué l'ailier des Bleus lors d'une interview pour le quotidien Sport. L'international français a néanmoins toujours souhaité rejoindre un jour le club catalan et le départ de Neymar a été l'élément déclencheur de sa décision. "Heureusement, le Barça est venu pour la deuxième fois et je ne pouvais plus laisser ce train s'échapper", a-t-il poursuivi.