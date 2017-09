Le coach de Liverpool a néanmoins refusé de commenter la décision du Borussia Dortmund de lâcher Ousmane Dembélé alors que la situation était plus ou moins la même pour le Brésilien et l'international tricolore. "Nous avons notre situation, Dortmund en a une autre. Dortmund a décidé que leur joueur partirai, donc je ne peux pas comparer ces deux cas. Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans la presse. Nous sommes exactement dans la situation que nous voulions et nous avons toujours un très bon joueur dans notre effectif", a souligné le technicien allemand.