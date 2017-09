Mondial 2018 (Q) : la France tenue en échec par le Luxembourg, la Belgique qualifiée

Cette contre-performance complique la tâche des Bleus, qui conservent la tête du groupe A avec un seul point d'avance sur la Suède , alors qu'il reste deux journées à disputer contre la Bulgarie et la Biélorussie.Dans le groupe H, la Belgique s'impose en Grèce (2-1) avec des buts de Jan Vertonghen (70e) et Romelu Lukaku (75e). Les Diables Rouges comptent huit points d'avance sur la Bosnie-Herzégovine, facile contre Gibraltar (4-0), et décrochent officiellement leur qualification pour la Russie.Rien n'a bougé dans le groupe B avec la nouvelle victoire de la Suisse en Lettonie (3-0, buts de Seferovic, Dzemaili et Rodriguez). La Nati garde trois unités de plus que le Portugal, venu à bout de la Hongrie (1-0) sur une réalisation d' André Silva (48e).