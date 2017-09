La France se complique la tâche, la Juventus rêve d'Iniesta... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On débute avec L'Equipe et la contre-performance de la France, mise en échec par le Luxembourg (0-0). La faute à un manque de réalisme, les Bleus doivent s'attendre à "un automne chaud." Toujours leader du groupe A, avec un point d'avance sur la Suède , l'équipe de France doit aller chercher sa qualification contre la Bulgarie et la Biélorussie.On poursuit avec le quotidien Tuttosport qui annonce un intérêt de la Juventus Turin pour Andrés Iniesta, le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone . La Vieille Dame pourrait dans quelques mois enrôler l'expérimenté footballeur de 33 ans, dont le bail se termine en juin 2018.On enchaîne avec le journal Sport qui évoque la manière dont jouera le FC Barcelone suite au transfert d' Ousmane Dembélé . Sans grande surprise, le milieu offensif tricolore prendra la place de Neymar pour évoluer aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez Pour conclure, Sky Sports revient sur la qualification de la Belgique pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les Diables Rouges l'ont emporté en Grèce (2-1) avec notamment un but de Romelu Lukaku , l'attaquant de Manchester United . La Belgique est la première équipe du Vieux Continent à se qualifier.