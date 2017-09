OM : Gomis avoue avoir été agressé en fin de saison

"La veille du dernier match de championnat, il était 19 heures, je me promenais au centre d'entraînement et je me suis fais agresser par des supporters, venus pour une réunion, a expliqué le nouvel avant-centre de Galatasaray. On a failli en venir aux mains. Ils ont voulu me taper car ils me reprochaient, entre autres, de faire la panthère, ce qui faisait référence à Saint-Etienne . Sans l'intervention d'un membre du personnel administratif, cela aurait viré à la catastrophe."