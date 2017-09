Sans grande surprise, le jeune milieu de terrain italo-argentin se montre emballé par les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé . "L'équipe s'est très bien renforcée cet été. Des joueurs de très haut niveau sont arrivés. Nous continuerons à chercher à atteindre les objectifs de grand club. On veut gagner toutes les compétitions que nous jouons et atteindre ce rêve qu'est la Champions League. Nous nous préparons à cela. J'espère que ce sera une bonne saison. Avoir un joueur de la qualité de Neymar à côté de soi fait grandir... c'est génial ! Je n'ai pas besoin de décrire son jeu parce que nous savons tout ce qu'il est capable de faire. Kylian Mbappé est aussi un grand joueur, qui a montré son talent à l'Europe la saison dernière."