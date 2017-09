"J'ai eu plusieurs opportunités en Ligue 1 , mais l' ASSE était la meilleure ! Le coach, le groupe, m'ont convaincu. J'étais déterminé à rejoindre Saint-Etienne, même sans Coupe d'Europe", a déclaré le milieu, décidé à gagner sa place dans le onze d' Oscar Garcia . "Je suis un compétiteur, je n'ai peur de personne. Les objectifs sont de marquer le plus possible, faire marquer et faire gagner l'équipe. J'aimerai gagner une Coupe. Une... voire deux."