PSG : la présentation de Mbappé repoussée à mercredi

Sur son compte Twitter, le club de la capitale explique que l'attaquant français se présentera devant les médias mercredi, à 12 heures, au Parc des Princes . La raison de ce décalage n'a pas été précisée, mais on peut imaginer que le PSG souhaite accorder une journée off au natif de Bondy après les deux rencontres des Bleus face aux Pays-Bas (4-0) et au Luxembourg (0-0).