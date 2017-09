Barça : Dembélé veut tout rafler en Catalogne

L'ancien Rennais a parlé de ses ambitions très élevées avec les Blaugrana. Le joueur arrivé du Borussia Dortmund ne cache pas vouloir remporter tous les titres. "Il n'y a pas un trophée qui m'obsède plus qu'un autre, j'espère qu'on les gagnera tous. Le Barça est un grand club et j'aimerais bien gagner la Liga et la Champions League. Ce serait magnifique. Je veux remporter des titres avec cette équipe et faire partie des 23 de l'équipe de France à la Coupe du Monde en Russie." Ses premiers pas sont attendus ce weekend lors du derby contre l'Espanyol.