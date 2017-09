Man Utd : Ibrahimovic est bien dans la liste pour la C1

La liste complète :

L'attaquant suédois fait bel et bien partie de la liste établie par José Mourinho pour disputer cette compétition. Après avoir signé un nouveau contrat d'un an avec Manchester United au mois d'août, l'ancien buteur du PSG pourrait finalement revenir plus tôt que prévu sur les pelouses européennes. Affaire à suivre...De Gea, Romero, Lindelof, Bailly, Jones, Rojo, Smalling, Blind, Shaw, Valencia, Darmian, Pogba, Mata, Lingard, Carrick, Young, Herrera, Mkhitaryan, Fellaini, Matic, Lukaku, Ibrahimovic, Martial, Wilson, Rashford.