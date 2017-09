Une fois n'est pas coutume, la France a été au centre d'un grand nombre de grosses transactions ces dernières semaines. Les clubs de l'Hexagone ont ainsi dépensé 697 millions d'euros lors du dernier marché des transferts clôturé le 31 août, soit quatre fois plus que l'an dernier sur la même période. Le transfert de Neymar (222 millions) a bien évidemment dopé ce chiffre, qui n'inclut pas le transfert de Kylian Mbappé puisque l'attaquant des Bleus est prêté avec option d'achat au club de la capitale.Le montant des ventes s'établit lui à 619 millions d'euros cet été. Grâce aux transferts de Benjamin Mendy Manchester City ) et Tiémoué Bakayoko Chelsea ), l' AS Monaco a récolté à elle seule près de 177 millions d'euros.