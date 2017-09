Le dirigeant monégasque explique notamment pourquoi il a finalement accepté de céder son attaquant vedette à son principal concurrent pour le titre. "Ce fut une affaire très difficile. Au départ, nous ne voulions pas le laisser partir pour notre adversaire. Mais je cultive de très bonnes relations avec le joueur et ses parents, surtout avec son père, qui agit également comme son agent. Quand j'ai entendu les raisons pour lesquelles il voulait aller à Paris, je les ai accepté et nous avons commencé des négociations difficiles avec le PSG", a-t-il expliqué dans un entretien à l'agence de presse russe Tass. "Nous n'avons pas vraiment compris comment c'était possible pour eux de faire ce transfert, avec le fair-play financier imposé par l' UEFA ", a également confié Vadim Vasilyev.