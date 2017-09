EdF : Deschamps a poussé son coup de gueule dans le vestiaire

Selon les informations de RMC, le sélectionneur des Bleus aurait eu des mots très forts et relativement durs envers ses joueurs. "Vous n'avez pas été à la hauteur. On ne peut pas se cacher devant les poteaux et la chance des luxembourgeois", aurait notamment lancé le coach tricolore. Malgré la déception, ce dernier a tenté ensuite de remobiliser son groupe en vue des prochaines échéances en Bulgarie et contre la Biélorussie le mois prochain. Pour finir, Deschamps n'a pas manqué de rappeler à ses joueurs que leur temps de jeu en club sera très important dans l'élaboration de la prochaine liste.