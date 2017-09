EdF : Payet arrêtera après le Mondial 2018 !

Le milieu offensif de l'OM a fait cette révélation lors d'une interview accordée au magasine So Foot qui paraîtra ce jeudi. "Quand on regarde aujourd'hui Didier Deschamps annoncer la liste des attaquants ou des milieux offensifs, il y a toujours deux ou trois absents (...) de grande qualité. Il faut se battre pour avoir sa place. C'est ce que je fais aujourd'hui. Le Mondial 2018 est la dernière étape de mon aventure avec les Bleus. Si j'arrive à être dans ce wagon-là et à vivre une première Coupe du monde, je vais mordre dedans. Je sais qu'avec tous ces petits jeunes pétris de talent, au vu de mon âge, ça sera un objectif difficilement atteignable de prétendre à l'Euro deux ans plus tard", a reconnu l'international français.