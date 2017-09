Mondial 2018 : le Danemark assure, l'Azerbaïdjan se balade

Dans le groupe E, le Danemark est allé gagner en Arménie (4-1) grâce à des réalisations de Delaney (17e, 82e, 90e+3) et Eriksen (29e). Après sa victoire contre la Pologne vendredi à Copenhague (4-0), les Danois prennent provisoirement la tête du groupe devant les Polonais qui jouent dans la soirée contre le Kazakhstan. Dans le groupe C, l'Azerbaïdjan a largement dominé Saint-Marin à domicile et conforte sa troisième place derrière l'Irlande du Nord et l'Allemagne.