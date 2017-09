Mondial 2018 (Q) : l'Angleterre dans la douleur, l'Allemagne explose la Norvège

Leaders du groupe F, les Three Lions comptent cinq points d'avance sur les Slovaques, alors qu'il ne reste que deux journées. Respectivement vainqueur de Malte (2-0) et de la Lituanie (4-0), l'Ecosse et la Slovénie reviennent à une longueur de la Slovaquie et peuvent encore croire aux barrages.Dans le groupe C, l'Allemagne a réalisé un festival face à la Norvège (6-0) grâce à Mesut Özil Timo Werner (doublé), Leon Goretzka et Mario Gomez . La Mannschaft a cinq points de plus que l'Irlande du Nord, tombeuse de la République Tchèque (2-0) et au pire barragiste.Enfin, dans le groupe E, la Pologne a remis les pendules à l'heure après la fessée reçue contre le Danemark. Les partenaires de Robert Lewandowski ont dominé le Kazakhstan (3-0) avec notamment un but de l'attaquant du Bayern et du Monégasque Kamil Glik . Les Polonais sont leaders avec trois unités de plus que les Danois et le Monténégro, qui a battu la Roumanie (1-0, but de Jovetic).