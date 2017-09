"Nous sommes passés à côté de notre sujet. Nous avions une plus grande maîtrise, sans véritablement mettre la défense adverse en difficulté. Il nous a manqué un peu de fraîcheur, peut-être. Mais je n'ai pas senti de relâchement. Seulement, dans ce genre de match, il faut marquer. C'est ce que nous aurions dû faire en première période, celle où nous avons été meilleurs", a-t-il jugé. Il a refusé de mettre en cause les choix de Didier Deschamps : "Je n'aime pas les commenter. Mais, puisque vous me demandez, oui, l'équipe alignée m'a paru pertinente."Le patron de la fédération n'est pas inquiet, en ce qui concerne la qualification pour la Coupe du Monde : "D'accord, ce nul est un handicap supplémentaire. Mais nous avons aussi repris la tête du groupe. L'objectif a toujours été de se qualifier sans passer par les barrages. On va se qualifier directement. Il faudra gagner en Bulgarie."