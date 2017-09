PSG, Fair-play financier : Le Graët dénonce de la jalousie

"En France, le système, dont la DNCG est le garant, est basé sur l'équilibre financier. Le PSG a toujours tenu ses engagements. On ne peut lui faire aucun reproche sur les plans fiscal, social. Je le vois mal ne pas respecter les règles en vigueur en France. L' UEFA s'inquiète. Elle ne s'est pas trop inquiétée pour d'autres, à un moment. Notamment en Liga ", a lancé le patron de la fédération. Et de préciser : "On reproche au PSG de bénéficier d'aides d'état. Nous ne pouvons pas, nous, dirigeants du football français, être contre un grand club qui veut rivaliser avec les meilleurs, être contre nos gouvernants, qui apprécient le Qatar. Les rapports politiques entre nos deux pays sont de grande qualité. Je ne vois pas où le PSG aurait fauté. Le Fair-play financier a permis d'épurer les comptes, mais quels clubs, à part ceux des petites nations, ont été sanctionnés ? L'UEFA a touché le Real ? Le Barça ? Un club anglais ? Selon les pays, les clubs ne sont ni taxés, ni imposés de la même façon. Il y a aussi une pointe de jalousie, je pense. Dans la cour des grands, on a du mal à accepter, sans doute, un petit nouveau."