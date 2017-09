France

Espagne

Italie

Angleterre

L'Équipe dresse le bilan du mercato et, club par club, commente le recrutement réalisé et publie les équipes et systèmes probables. Le quotidien relaie également une interview de Noël Le Graët, lequel évoque notamment l'équipe de France et le PSG. Le Parisien pointe les carences de l'équipe de France de Didier Deschamps . Il pense que les bleus doivent présenter de l'audace, davantage de motivation et, surtout, des cadres à la hauteur. France Football revient également sur le très agité marché des transferts français.As évoque le duel à venir entre l'Espagne et le Liechtenstein (ce soir 20h45). Le journal évoque aussi la situation de Luciano Vietto , lequel est finalement resté à l' Atletico Madrid afin de compenser l'éventuel échec de la piste Diego Costa Josep Maria Bartomeu , le président du Barça, tente de défendre son bilan et fait des promesses. Ses propos sont relayés par le Mundo Deportivo et Sport. Le patron catalan estime que son équipe est supérieure à celle de l'équipe passée, malgré le départ de Neymar La Gazzetta dello Sport met la pression sur la Squadra Azzurra, avant la rencontre prévue contre l'Israël. Certains protagonistes du football italien évoquent la possibilité que l'Italie manque le rendez-vous du Mondial 2018 . Le Corriere dello Sport paraît plus optimiste. Le journal publie également les propos de Luciano Spalletti sur Mauro Icardi , qu'il considère comme un joueur de tout premier plan, et un portrait de Dries Mertens , l'attaquant napolitain.Le Sun revient sur la victoire des Anglais acquise contre la Slovaquie, lundi soir. Le tabloïd relaie également les attaques de Javier Tebas contre Manchester City , qu'il accuse de ne pas respecter le Fair-play financier. Même son de cloche du côté du Mirror, lequel donne également les détails de promesses faites par Arsène Wenger aux fans d' Arsenal . Le technicien français croirait encore au titre de Premier League