Rennes : Courbis vole au secours de Gourcuff

"Cela me paraît un peu prématuré, même si on connaît le métier d'entraîneur... et Christian le connaît, ce métier. On ne peut être que déçu, mais on peut aussi se dire qu'on est à 34 journées de la fin, et que les quatre premiers matchs doivent servir pour corriger ce qui ne va pas. Cette année, l'effectif du Stade Rennais , qui n'a pas les contraintes de la Ligue Europa peut et doit jouer un rôle d'outsider et de trouble-fête. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais j'insiste sur le 'pour le moment'", a expliqué le natif de Marseille . Il pense que la situation peut rapidement changer : "Rennes dispose maintenant de 15 à 16 joueurs de très bon niveau dans tous les secteurs... et avec une marge de progression énorme. C'est pour ça qu'il faut rester optimiste."Pour rappel, le Stade Rennais occupe pour l'instant la dix-neuvième place du championnat de Ligue 1 , avec deux points pris en quatre rencontres.