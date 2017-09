"Il vaut mieux avoir les talents chez soi. Mais il ne faut pas être pessimiste. (Le départ de Neymar ) c'est une opportunité pour le Barça d'en finir avec le trident (MSN) et de miser sur le jeu collectif", a-t-il expliqué. Il souhaite revenir aux fondamentaux blaugranas : "Il fallait arrêter cette force du trident. Ça a été une très bonne chose, mais ça a entraîné des conséquences. C'est une opportunité pour revenir à un football collectif au milieu de terrain, ce qui est traditionnellement la force du Barça. (...) Notre environnement pense que le départ de Neymar a affaibli l'équipe. Au contraire, il faut profiter de cette opportunité pour la renforcer."Il pense que c'est réussi et que le recrutement permettra aux Catalans d'aller plus loin : "Le Barça a une meilleure équipe (que l'an passé). Elle est meilleure sur le côté droit et au milieu. Paulinho va nous apporter toute sa force. Et devant, nous avons des joueurs comme Deulofeu et Dembélé qui se donneront." Enfin, il soutient la Liga , dans son combat contre le PSG et Manchester City : "Il y a un marché inflationniste à cause de l'argent qui ne vient pas du football, mais d'autre part. Il faut faire quelque chose, ce n'est plus possible qu'il y ait dans l'industrie du football de l'argent qui ne provienne pas du football. Le Qatar et Abu Dhabi ont deux clubs (le PSG et Manchester City). Si le Bayern, Manchester United , le Real Madrid ou Arsenal vous achètent un joueur, vous savez que l'argent vient du football. Mais ces clubs ( Paris et City) dérèglent le marché."Ce discours ne devrait pas protéger le patron catalan très longtemps de la motion de censure qui le menace.