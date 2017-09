"Tout est accepté et signé. Il s'agit de trois contrats. Un avec la Fondation de Messi pour lequel tout est signé avec le président de la Fondation et le frère du joueur. Il y a un contrat de droit à l'image de Messi signé par son père, qui est le chef de son entreprise. Et puis le contrat de travail, signé par le père de Messi, qui en a le pouvoir", a expliqué le président du FC Barcelone . L'officialisation de la reconduction de l'Argentin devrait ainsi rapidement intervenir : "Que Messi revienne et que nous fassions la photo officielle, répond Bartomeu. C'est le protocole. Le contrat a été signé, il est valide à compter du 30 juin. Son augmentation entre donc dans les comptes de la saison passée. Il ne manque que la signature protocolaire. On est tranquilles."Le contrat a donc été paraphé le 30 juin dernier et ni le club, ni l'attaquant, ne se sont empressés de l'annoncer : "On a eu quelques problèmes de calendrier", a ajouté le décideur catalan.