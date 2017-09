EdF : Dugarry épargne Deschamps et tacle les joueurs

"Il y a un sentiment de gâchis. Le match le plus difficile était celui contre les Pays-Bas. Il a été magnifiquement gagné même si on a vraiment senti la supériorité des Français quand les Bataves ont été à dix, a expliqué le consultant de la radio. Il y a eu des faillites individuelles, techniques notamment. Tomber sur Deschamps pour ses deux compositions d'équipe, je trouve que c'est assez sévère. Tout n'a pas fonctionné. L'animation offensive contre le Luxembourg n'était pas bonne, et cela peut être imputé à Didier Deschamps , avec ces joueurs qui rentrent systématiquement, avec tout le monde qui se retrouve tous dans l'axe. À un moment donné, il faut aussi respecter les consignes. Il y a des choses à améliorer dans cette organisation-là. Je ne veux pas, sous prétexte que les choses ont un peu moins marché que l'on change tout et que l'on revienne à un système à trois. Il faut travailler avec ce système-là, avec le retour de Dembélé, avec Mbappé dans l'axe. On s'est trop marché sur les pieds. Il n'y avait pas assez de monde dans la surface de réparation. Il y avait des choses à faire."