Italie : Raiolo défend Verratti et dézingue le sélectionneur

"Je ne pense pas que l'on ait moins de champions que l'Espagne, mais si nous les faisons jouer au volley-ball, c'est sûr qu'ils seront moins bons que les Espagnols, a lancé le sulfureux agent de joueurs. Isco et Asensio ne sont pas plus forts qu'Insigne et Verratti, mais ils jouent dans un système de jeu meilleur que le nôtre. Tout l'aspect tactique a été raté." Et d'ajouter : "J'ai écouté une interview de Ventura, mais s'il ne veut rien changer pendant les matchs, il peut aller en tribune ou rester chez lui. La tactique adoptée contre l'Espagne a été ridicule. Le football moderne est celui pratiqué par l'Espagne et l'Allemagne où même les milieux offensifs s'insèrent dans les espaces."