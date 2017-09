"Il faut faire confiance à l' UEFA . Le président, qui était présent à l'assemblée, a été très clair. Et à partir de là, tout le monde doit respecter cette volonté d'y voir clair et de prolonger ce qui a été fait depuis quatre ans et de manière extrêmement positive dans le cadre du fair-play financier. Il faut de toute façon entrer dans une régulation parce qu'aujourd'hui, les sommes en jeu sont excessivement importantes. Certaines intermédiaires, les agents en particulier, ont des rémunérations qui sont exorbitantes. Il convient de trouver des solutions. Autrement, c'est la mort des clubs intermédiaires. On doit faire en sorte d'avoir, devant ces approches qui sont parfois difficiles à comprendre sur le plan concurrentiel, une régulation. Et c'est ce que propose de faire l'UEFA. Il y a un front de solidarité pour faire en sorte que les choses régulières se fassent et que tout le monde ait sa chance dans une compétition qui donne des satisfactions sportives, mais aussi beaucoup de rémunérations qui sont liées à une équité de fonctionnement", a déclaré le patron de l' OL