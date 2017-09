Portugal : Pelé lance un nouveau défi à Ronaldo

Interrogé par A Bola, le Brésilien a réagi. Il invite le Madrilène à viser un autre de ses records : "J'ai vu le match durant lequel Ronaldo a battu mon record. Le but était vraiment beau. Nous avons joué à des époques très différentes, lui et moi, évidemment. Mais je me dois de le féliciter pour cet accomplissement. Maintenant, nous en reparlerons quand il aura inscrit 1283 buts", a-t-il lancé.Le Portugais a pour l'instant marqué 609 buts en 867 rencontres.