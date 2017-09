PSG : Emery corrige le tir à propos de Verratti

Lors d'une conversation avec l'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde en marge d'une réunion entre entraîneurs au siège de l' UEFA , Emery aurait alors reconnu que l'international italien appréciait vraiment le club catalan mais qu'aucune approche concrète n'avait été opérée. "En premier lieu, une grande amitié me lie avec Robert (Fernandez, le directeur sportif du Barça) depuis l'époque de Valence . Et en second lieu, nous avons parlé de Verratti il y a deux mois et tout était clair. La fausse polémique vient d'une transcription erronée de ma conversation avec Valverde à Nyon, pas fidèle à ce que j'ai réellement dit, parmi d'autres choses. A partir de cela, les informations en relation qui sont apparues ces derniers jours ne correspondent pas à la réalité", a écrit le coach du PSG sur Twitter.